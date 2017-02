Só Palmeiras leva mais de 20 mil nas estreias de grandes em Estaduais

O Palmeiras foi o único dos 12 grandes times do país que conseguiu atrair um público maior do que 20 mil pessoas em sua estreia em Estaduais. Na verdade, todos os outros não ultrapassaram nem a marca de 15 mil pagantes em suas partidas nos campeonatos. Isso reforça que os torcedores demonstram desinteresse pelas fases iniciais das competições.

O maior público do ano foi o jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro, pela Copa Primeira Liga, com 41.530 pessoas. O clássico logo na primeira partida da competição e o apelo de um Mineirão meio a meio fizeram diferença.

Nos Estaduais, foram 24 partidas até agora envolvendo os grandes. Campeão brasileiro em 2016, o Palmeiras estreou contra o Botafogo-SP com 24.947, no Allianz Parque. Foram 23 outros jogos de grandes nas competições – um deles não foi possível obter o público – que não tiveram número de pessoas expressivo acima de 15 mil.

Enquanto isso, seus rivais São Paulo e Corinthians jogaram fora com público baixos (2.219 e 6.007 respectivamente). No caso são-paulino, houve um boicote da torcida à estreia do técnico Rogerio Ceni por conta dos altos preços impostos pela diretoria do Audax.

No Rio, nem a estreia com o clássico Vasco e Fluminense foi capaz de apresentar bom público. Foram apenas 11.043. De resto, o Flamengo, mesmo tendo ido para a Arena das Dunas, também não superou a marca de 10 mil em nenhum dos três jogos. O Botafogo chegou a jogar para 1.690 pessoas diante do Madureira.

Em Minas, o Galo até levou 12.877 em sua estreia diante do América-TO. Em seguida, seu público ficou na casa dos 4 mil. Movimento parecido ocorreu com o Cruzeiro, com 9.854 na estreia diante do Vila Nova, e menos da metade disso diante do Tricordiano.

No Gaúchão, o Grêmio teve seu maior público diante do Ypiranda, com 12.731, enquanto o Inter teve apenas 1.425 diante do Veranópolis. Em seu estádio, levou 11.052.

Claro que o Corinthians ainda jogará em casa, o Flamengo terá um estádio no Rio no futuro com a Arena da Ilha, e haverá clássicos. Mas fato é que nem a saudade de seus times fez o torcedor se mobilizar para ir no estádio para ver jogos do Estadual, com exceção do palmeirense.