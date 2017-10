Palmeiras já é melhor do returno e ascensão indica ameaça ao Corinthians

Com a vitória sobre o Grêmio, o Palmeiras não apenas assumiu a segunda posição no Brasileiro como se tornou o melhor time do segundo turno. Ressalte-se que o Botafogo ainda pode ultrapassar o alviverde em campanha no returno em caso de vitória sobre o Corinthians nesta segunda-feira. Obviamente que os palestrinos torcem por esse triunfo carioca.

Bem, certo é que a ascensão do Palmeiras sob o comando de Alberto Valentim tornou-se uma real ameaça para o Corinthians. É o que mostram os desempenhos dos dois times, e a projeção até o final do campeonato. Vamos aos números.

No segundo turno, o time alviverde marcou 21 pontos em 33 possíveis. Isso representa um percentual de 63,6% dos pontos, bem superior ao primeiro turno em que obteve 56,1%. Logo abaixo, está o Cruzeiro com 20 pontos, e o Botafogo, com 19. Terceiro colocado no Brasileiro, o Santos tem 18 pontos neste turno.

E o desempenho do Palmeiras pode ser suficiente, sim, para ameaçar o time alvinegro. Se mantiver aproveitamento do returno até o final do Brasileiro, o time alviverde atingirá 68 pontos no total. Normalmente, não seria suficiente para ganhar o título.

Mas o Corinthians faz um segundo turno ruim, um dos piores times desta parte do campeonato. Tem 40% dos pontos nesta etapa. A se manter essa toada, acabaria com 70 pontos. Mas a diferença entre os dois seriam bem apertada, isto é, qualquer variação de desempenho já provocaria uma inversão de posição.

Até agora o time alvinegro tem sustentado uma boa diferença justamente porque seus rivais no G4 não engrenam na tabela. Com a ascensão alviverde, com três vitórias seguidas, o cenário muda. Uma arrancada santista também representaria um risco para o time de Parque São Jorge.

Por isso, o Corinthians joga pressionado diante do Botafogo porque uma derrota reduz a distância a seis pontos. Uma vitória corintiana, no entanto, dá uma alívio por manter três rodada de diferença sobre os rivais.