Corinthians tem maior queda de um líder nos pontos corridos

O Corinthians protagoniza nesta temporada a maior queda de rendimento de um líder na história dos pontos corridos do Brasileiro. Após o melhor primeiro turno de todos os tempos, a equipe de Fábio Carille tem o pior returno de um ponteiro em todas as edições do Nacional. Não é à toa que o Palmeiras pode ultrapassar o rival em dois jogos.

Lembremos que o Corinthians atual conseguiu o melhor primeiro turno dos pontos corridos com 47 pontos e aproveitamento acima de 82,5%. Depois disso, no entanto, foram seguidos fiascos e o time só somou 12 pontos em 12 rodadas, um aproveitamento de time rebaixado. Em percentuais, conseguiu só 33,3% dos pontos.

Já houve quedas de rendimento de líderes do Nacional, mas não neste nível. Nenhum dos times que eram ponteiros do Brasileiro ao fim do turno somou menos de 15 pontos nas 12 rodadas seguintes.

Em 2009, o Internacional tinha 37 pontos e conseguiu 15 nos seus 12 jogos em seguida. O Palmeiras, que também tinha 37 pontos, somou 17 nas mesmas rodadas e acabou assumindo a liderança. É importante lembrar que rendimento de ambos os times acabou resultando na perda do título brasileiro, que foi ganhou pelo Flamengo.

O Grêmio também foi superado pelo São Paulo após liderar o turno em 2008. Mas, nas 12 rodadas iniciais do returno, somou 18 pontos. Em 2012, líder no primeiro turno, o Atlético-MG acabou superado pelo Fluminense após conseguir 17 pontos no returno em 12 jogos. Resultado: perdeu o título ao final.

É preciso ressaltar que o Corinthias fez um primeiro turno invejável, o que torna mais difícil que os adversários superem a vantagem. Mas o desempenho do returno é tão fraco que até com timidez dos rivais é possível ser batido nas próximas rodadas.

O Corinthians de Tite, em 2011, por exemplo, não fez um segundo turno brilhante. Mas, após somar 37 pontos no primeiro turno, tinha 18 acumulados no returno após 12 rodadas. Isso o deixava abaixo do Vasco. Recuperou-se e ganhou o Brasileiro. Mas teve que jogar um mínimo de bola para isso.